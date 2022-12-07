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習近平主持中央政治局會議 強調明年繼續優化防控措施
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2022年12月07日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】新華社報道，總書記習近平周二主持召開中共中央政治局會議。
報道指會議分析研究明年經濟工作，聽取中央紀委國家監委工作匯報，並研究部署明年黨風廉政建設和反腐敗工作。
會議強調，明年是全面貫徹落實中共二十大精神開局之年，紮實推進中國式現代化，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；又強調明年要優化疫情防控措施，形成共促高品質發展的合力，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，維護社會和諧穩定。
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