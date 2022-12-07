習近平：全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求

【有線新聞】新華社報道，總書記習近平周二主持召開中共中央政治局會議。會議分析研究明年經濟工作，又強調明年要優化疫情防控措施，並更好統籌疫情防控和經濟社會發展。

新華社報道，總書記習近平周二主持召開中共中央政治局會議。報道指會議分析研究明年經濟工作，強調明年是全面貫徹落實中共二十大精神開局之年，紮實推進中國式現代化，堅持穩字當頭、穩中求進工作總基調；繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，著力擴大內需，更大力度吸引外資；又強調明年要優化疫情防控措施，形成共促高品質發展的合力，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，維護社會和諧穩定。

另外新華社報道，中共中央上周五在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見。

習近平主持並發表重要講話，指今年以來面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務；中央全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，加大宏觀調控力度，保持經濟社會大局穩定。

對於明年經濟工作，習近平期望黨外人士就科學精準做好疫情防控、有效擴大內需和激發微觀經營主體活力等重大問題提出建議。