飼主隔離愛寵無人照顧　廣州動保人士自發上門送糧照顧

【有線新聞】內地很多寵物主人在隔離及封控時，未能備好足夠糧食給寵物，令愛貓愛狗隨時「斷糧」，甚至被送往方艙隔離的話，寵物獨留在家更是無人照顧。廣州有一群動保人士，自發去幫助這些寵物主人。

電話接個不停，因為高風險區仍未解封，一班寵物主人只能捉緊梁儉強這條「救命草」。早前廣州多區封控，海珠區更封了近一個月，做了7年動物義工的梁儉強，試過一日收到數百個寵物主人的微信交友邀請找他幫手：「我們收到很多求助，都是家中沒有準備那麼多貓、狗糧，我們(11月)13號開始，已經計劃準備派發應急寵物糧，針對海珠區。」

梁儉強的團隊透過，熱心企業和人士捐贈貓糧狗糧，然後分發在廣州市6個區19個免費派發點。「寵回家」義工阿成說：「貓貓狗狗吃的糧比較大量，都會比較重，大家一起過來幫手，做一些搬卸工作 。」寵物醫院員工麥灌表示：「他們是將物資放在我們這邊，然後主人聯絡那邊，或者致電我們，聯繫我們索取寵物糧就可以。」

梁儉強說：「(收集到)寵物的貓狗糧超過十噸，派出去的應該有超過九噸，從19號開始在全個廣州市六個區，建立19個貓狗糧免費派發點，很多派發點基本上已經派完了。」

內地疫情期間，寵物主人需要隔離時，絕大多數時間寵物不能進入隔離點，在廣州「寵回家」動物保護團隊，自發處理寵物救助需求，除了安排上門餵養服務外，又在客村小學的舊教師宿舍，興建寵物方艙集中照顧貓狗。