內地公布新防疫措施　無症狀感染者和輕症患者可居家隔離　暫不調整入境措施

【有線新聞】內地新型肺炎疫情進一步回落，國務院發布新的防控措施，包括無症狀感染者和輕症患者可居家隔離，堂食不用掃健康碼等，但暫時不會調整入境隔離措施。

內地公布新的十條優化防控措施，無症狀感染者及輕症患者可採取居家隔離，第六及第七日核酸檢測CT值大過或等於35就可以解除，密切接觸者也採取居家隔離五日，又要求要精準劃分風險區域，按樓宇、樓層、住戶等劃定高風險區域，不可隨意擴大，亦不可隨意臨時封控，連續五日無新增確診就要解封，並強調嚴禁以各種方式封堵消防通道及住宅大門。

非高風險區域不可限制人員流動，不准停工、停業、停產，同時也不可按照行政區域開展全員核酸檢測。除養老院和醫療機構等特殊場所，其他場所不再查驗核酸證明和健康碼。各地藥店要正常營運，不准隨意關店，沒有疫情的學校就要恢復面授課堂，並加強查清和分類管理，有慢性病等高風險民眾，以及加快推進長者接種疫苗。

疫情來到第三年，內地終於逐漸放寬防疫措施，當局不認為是較其他國家慢。國家衛健委專家組組長梁萬年回應稱：「從國際上看一些國家放鬆防控措施的原因，主要是在早期幾波新冠疫情的感染中，已經有相當一部分比例的人群獲得了自然免疫力，為此一些國家付出了大量死亡等代價。做好準備提升應對能力是需要時間的，不可能一蹴而就。」

當局強調這次優化措施主要是針對國內的疫情防控，現階段暫時不會調整入境隔離政策。國家衛健委發言人米鋒表示：「這個問題大家也都很關心，這次優化措施主要是針對國內各地的疫情防控，對於入境人員管理等外防輸入的措施，我們也將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。」

內地周二新增2.5萬多宗本地個案，廣東再多4900多宗，其中3300多宗來自廣州，至於北京就再多近4000宗個案。