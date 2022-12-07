北京有開咖啡店的港人稱　新措施可望減低成本

【有線新聞】新的十條優化防控措施生效，北京和上海隨即公布進出當地不需再實施落地檢或三天三檢。有北京市民說，日常生活會比以往方便，但亦有人擔心疫情會再擴散，有在北京開餐廳的港人表示，措施可以減低經營成本，又期望兩地盡快恢復通關。

內地宣布防疫新十條，在北京不少市民都覺得措施鬆綁來得好及時。有市民稱：「因為畢竟是國家出台的，我們還是應該相信國家。」 市民王先生說：「國家為我們著想，就是國家(放寬)挺好的，他的做法都是對我們有利的。」

不過有人對於突然放寬，始終有些顧慮。陳女士表示：「因為大家還是疫情一天數字還是不少的，還是嚴謹的防控對自己、家人或者對大家都好，還是不能掉以輕心。」

有港人在疫情期間逆市北上創業開餐廳，他表示今次放寬，最大得著就是取消查驗健康碼。餐廳負責人鄭先生表示：「我們本身人手也不是很多，對於餐廳來說，特意請一個人站在門口從早到晚掃碼成本是很重的，因為他基本上做不了其他事，而且我們也不敢讓他離開，這段時間生意額不斷下跌，跌了七成，因為我們沒有堂食，而且我們是咖啡廳，外賣也不多，我希望短時間，能夠恢復之前的100%。」他又說自己已經兩年多沒有回港，期望政策能再放寬，甚至短期內香港與內地可以盡快通關，回港過新年。