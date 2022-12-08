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涉嚴重違紀違法 廣東省原公安廳廳長李春生受查
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2022年12月08日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】廣東省原公安廳廳長李春生涉嫌嚴重違紀違法受查。
中紀委通報，現任廣東省人大常委會副主任、黨組副書記的李春生涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。
61歲的李春生曾任公安部政治部副主任，2013年調任廣東，先後出任副省長、省公安廳廳長、督察長、省委政法委第一副書記等，去年1月轉任省人大職務。
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