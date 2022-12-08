內地防疫鬆綁 「快測」料將替代核酸檢測年需求過6千億元

【有線新聞】隨著內地防疫措施放寬，俗稱「快測」的抗原測試，預料會逐步取代核酸檢測。分析相信，內地抗原檢測產品年需求將高達6000億元人民幣。北京有藥店職員表示：「試劑盒沒有貨了，這兩天公司沒給配。沒有(抗原試劑盒)，不確定(甚麼時候有貨)，5.9元(一個)，盒裝的，現在大小(盒裝)都沒貨。這兩天沒有來(貨)呢，116元一盒，20個(裝)。」新十條防控措施落實，需要做核酸檢測情況大大減少，取而代之的抗原測試，即是快速檢測需求大增。北京多家藥房的抗原檢測劑都缺貨，有藥房甚至要「限購」。藥店職員：「之前我們這兒特別多(貨)，幾千個都沒人買。現在這段時間這不又開始要嘛，一個是8.56元散賣，一個人最多買5個。」有生產商承認，抗原檢測劑現正缺貨，目前正在加快生產，強調沒有打算加價。生產商工作人員田先生表示：「現在已經是處於加班加點(生產)的狀態了，沒有這個(漲價)計劃，(供應)藥房，然後醫院、政府單位(供應量)大概多了50%。」另有生產商更稱，銷量比之前多出兩、三倍，但建議民眾不要過量囤積，不過有市民就不是這樣想。袁女士 表示：「怎麼著也得備兩個，萬一你真的有症狀，必須要用一些，肯定會多少都會囤一點。」有分析估計，隨著抗原檢測普及使用，相關產品價將會進一步下調，但年需求仍會達到6000億元人民幣或以上。據國家藥監局數據，目前已有最少36家企業獲批抗原檢測註冊。