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湖北武漢工業園大火 當地消防：輪胎膠品燃燒
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2022年12月08日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】湖北武漢一個工業園周四上午發生大火，無人傷亡。
現場火勢相當猛烈，大量濃煙沖天。事發在武昌區白沙洲一個工業園，早上約7時45分一個倉庫起火，並燒毀倉庫頂部。消防其後到場灌救，約1個半小時後救熄，初步發現是廢舊輪胎和塑料製品等燃燒所致，起火原因有待調查。
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