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美批准對台售4.25億美元軍備　外交部：中方將採有力措施捍衛主權
【有線新聞】對於美國批准向台灣出售總值4.25億美元的軍備，在北京，外交部稱美國公然違反一個中國原則，中方將採取有力措施捍衛自身主權。
外交部發言人毛寧說：「美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八一七』公報規定。向中國台灣地區出售武器，損害中國主權和安全利益，損害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿，堅決反對，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。」
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