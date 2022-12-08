內地鬆綁防疫措施　廣州商舖期望生意走出谷底

【有線新聞】內地公布新一輪防控鬆綁措施，早前因疫情嚴峻，商業活動幾乎都要暫停的廣州，商舖、食肆陸續恢復營業。業界都期望生意可以盡快走出谷底。

廣州今年經過了三輪疫情，在白雲區開麵包餅店已經7年的區敏靜表示，今年是最難捱的一年，「其實打擊很現實，我們的交通不通。所有的供貨都要停了或者減少了。我的業務線受影響，另外店舖門巿的生意少了一半。」

不過隨著防控措施逐步鬆綁，區敏靜終於等到曙光。她準備趁著烘焙業踏入年底的旺季，透過加盟計劃等方式擴充業務，「感覺整個社會在流轉，希望接下來春節，我可以繼續推出新年禮盒或者禮品類。」

但有食肆負責人表示，解封後生意只是以往的一半，要想辦法開拓更多客源。酒吧東主Rex說：「做生意固定成本真是固定的，所以我們盡量延長營業時間，照顧到不同時段客人。可能在午餐、晚餐這些我們疏忽了的時段。經營策略上，我們在比重上會加多一些在推廣外賣方面。」

他又表示在不同的網上平台都有加強推廣，目前反應都不錯。這間酒吧在海珠區營業4年，迎來第一個世界盃。雖然早前因為封區關係，做不到分組賽期間的生意。但老闆對於接下來的八強、四強以及決賽的生意仍有信心。