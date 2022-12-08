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內地公布快測應用方案　長者應每周做2次快測、確診需上報
【有線新聞】國務院聯防聯控機制周四公布《新冠病毒抗原檢測應用方案》，提到長者應該每周進行兩次快速測試。當局會向他們免費派發快測劑，其他市民亦可以自願做快測。一旦陽性就要向基層醫療衛生機構報告。
另外當局也公布《居家治療指南》，要求在家隔離的確診者非必要不外出，亦不接受探訪。症狀明顯好轉後，連續兩日快測陰性、核酸檢測CT值大於35便可解除隔離。
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