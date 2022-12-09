質疑官方疫情數字嚴重失實　胡錫進：必要時乾脆不報

【有線新聞】內地疫情進一步回落，周四新增超過1.6萬宗新型肺炎本地個案。中國工程院院士鍾南山稱，感染Omicron並不可怕，99%患者可在7至10天內完全康復。

中國工程院院士鍾南山出席內地一個醫學視像會議時表示，目前Omicron病毒傳染性極強，但致病率已大幅減弱，感染Omicron並不可怕，99%患者可在7至10天內完全康復；現時應將重點放在防控重症，並落實好新十條優化防控措施。

他肯定內地這兩年來在防疫取得的成就，不過他重申不能以舊有方法，看待Omicron病毒：「我們不能用兩年前的一些方法，完全引用那個方法看起來不行，因為現在傳染性極強。如何的順應當前的形勢，能夠更好的優化我們的防控政策，使得我們國家真正做到『疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全』。」

《環球時報》前總編輯胡錫進周四發文，質疑內地官方近日公布的疫情數字嚴重失實，呼籲不要繼續通過官方通報等渠道向公眾傳播，必要時可不作說明甚至乾脆不報，讓民眾自行去理解。他更認為這些失實的數據，既然不利於維護官方資訊嚴肅性，也不利塑造民眾對疫情傳播情況的客觀認知。

內地疫情進一步回落，周四新增超過1.6萬宗本地個案。廣東佔最多，3380宗，當中近2000宗來自廣州；深圳就有139宗，揭陽、東莞、佛山、珠海、汕頭和韶關都有近百宗。

北京就再多2673宗，朝陽區有900多宗，其餘分布在昌平、海淀及通州等多區。重慶新增2700多宗，山西、黑龍江、陝西和山東等都有超過400宗。