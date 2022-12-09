廣東海警檢近750走私凍肉　案值約5000萬元人民幣

【有線新聞】廣東海警近日破獲一宗走私案，檢獲近750噸走私凍肉，案值約5000萬元人民幣。

廣東海警上月23日晚上，在珠海崖門口東附近海域截停一艘可疑鐵殼船停船後，在30個貨櫃箱內，檢獲羊肚、牛肚等走私凍肉，共重約746噸，案值約5000萬元。

船上三人因未能提供凍肉合法來源手續及檢驗證明，涉嫌走私被捕。目前案件仍在作進一步調查。