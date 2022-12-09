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國產大型客機C919　首架飛機完成交付
【有線新聞】由中國自主研發的大型客機C919，首架飛機完成交付。
首架交付的客機編號為B-919A是由東方航空所購買，飛機在星期五上午，由上海浦東國際機場起飛，飛往上海虹橋機場，標誌全球首架C919客機正式交付。
官方為紀念今次交付，將機身印上有特別塗裝在近機首位置，印上了全球首架的特別字樣。
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