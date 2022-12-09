i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
國產大型客機C919 首架飛機完成交付
i-Cable
2022年12月09日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】由中國自主研發的大型客機C919，首架飛機完成交付。
首架交付的客機編號為B-919A是由東方航空所購買，飛機在星期五上午，由上海浦東國際機場起飛，飛往上海虹橋機場，標誌全球首架C919客機正式交付。
官方為紀念今次交付，將機身印上有特別塗裝在近機首位置，印上了全球首架的特別字樣。
上一條影片
女護士迷暈刺傷前男友 認蓄意傷人囚四年
下一條影片
許建德出戰阿聯酋耐力賽 同場硬撼F1車手麥奴遜
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？