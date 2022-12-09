內地掀起球星卡收藏熱　C朗簽名卡標價777萬人民幣

【有線新聞】卡塔爾世界盃進入白熱化階段，很多足球周邊商品同樣熱銷。內地近日就興起球星卡收藏熱，不少球星卡都被炒至天價，其中一張聲稱是葡萄牙球星C朗拿度親筆簽名的球星卡，更標價超過700萬元人民幣。

卡塔爾世界盃進入淘汰賽階段，球迷除了留守電視機前追看直播，不少人更會趁此熱潮購買不同的足球周邊商品。內地近日就興起球星卡收藏熱，有內媒在很多拍賣平台發現，不少球星卡被炒至天價，但依然有價有市。

有收藏者四出物色球星卡，與眾多球迷一樣，他較鍾情的球員除了有阿根廷球王美斯，還有無論在球場內外，近期表現都備受爭議的葡萄牙球星C朗拿度。球星卡收藏者盧先生：「這段時間是世界盃嘛，然後我就關注了梅西(美斯)和C羅(C朗拿度)的球星卡，它價格非常貴超出我的經濟承受範圍，就想想還是算了。」

那麼到底價錢會有多貴呢?有內媒發現，有張聲稱全球限量兼有C朗拿度親筆簽名的球星卡，標價竟然超過700萬元人民幣。

對於一連串狂熱炒風，有學者說這種市場現象存在已久，但若要趁今屆世界盃熱度去搶購這些天價卡，很可能得不償失。中央財經大學副教授劉春生說：「我覺得它炒作的這樣一個可能性，可能是要更高於投資價值或者說是收藏價值，世界盃的熱度期間，頭腦發熱的情況下去進行這樣的一個消費。」

他估計這股炒卡熱潮，世界盃後定會明顯減退，又指作為球迷去收藏喜愛的球星卡，做法無可厚非，但呼籲要理性消費。