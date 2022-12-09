內地流傳封嘴貼矯正呼吸「保顏值」　兒科醫生：恐致窒息如死亡陷阱

【有線新聞】不少兒童在睡覺時都有用口呼吸的習慣，內地有家長深信長遠會誘發疾病和影響發育，所以坊間出現一些標榜可矯正用口呼吸的膠布，但醫生警告用這些膠布，可能會為兒童帶來危險。

輕輕貼上按實，趁小朋友熟睡時，家長就用一塊小小的膠布將孩子「封嘴」。不過不要誤會是小朋友做錯事被懲罰，真相是家長想幫助孩子戒掉用口呼吸。網上短視頻平台主播：「長時間用嘴呼吸，不僅會打呼嚕，更重要的是容易誘發口腔疾病和呼吸道疾病，而且還非常影響顏值。」正因為這些所謂的嚴重後遺症，於是衍生了這些兒童專用封口貼。不過網上售賣的，來來去去都只有幾款，每張平均最低只是幾毫子，相關網店的月銷過萬張，而且評價幾乎都是清一色都是好評。我們記者也買了一些來試試，中間漏空部分長度只有3厘米多一些，寬度亦只有1厘米左右，無紡布質料可拉扯開，亦都完全貼緊皮膚，撕走不會有膠水殘留。

不過這類產品的安全受到很大質疑，一些產品測評博主更拍片呼籲不要使用。有本港兒科醫生亦指出，這類膠布不僅無效用，更警告可能會害死小朋友。香港兒科醫學院院陳以誠表示：「他可以因為鼻塞而不能呼吸、甚至缺氧，更加危險的是小朋友很多時候都會嘔奶、 嘔吐，這裏封住嘴巴張不開，但是嘔出來的嘔吐物，卻塞在喉嚨口腔內吐不出來會窒息而死。如果你用這個(封口貼)，就是自設一個死亡陷阱。 」除了膠布，近年內地亦有不少家長，擔心初生子女平躺太多，頭部變扁影響相貌和腦部發育，於是為嬰兒佩戴特製頭盔。陳以誠提醒，無論是頭骨或嘴形，更多取決於遺傳基因，過早干預反而是矯枉過正。