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內地增逾1.3萬宗本地新症 廣東佔近3000宗
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2022年12月10日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地周五新增超過1.3萬宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多，近3000宗 ，當中近1400宗來自廣州。 市教育局宣布下周一起，全市高二和高三年級學生可按自願原則返校上課，其他學段年級會按疫情形勢研判，適時恢復面授課堂。深圳、梅州、東莞等都過百宗。
重慶有2488宗，北京2232宗。內媒報道指，北京即日起不再公布各區感染者數據。黑龍江、山西、陝西和山東都有超過400宗。
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