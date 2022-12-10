廣州重慶等多間方艙隔離者即日可回家　全國多地恢復面授課

【有線新聞】內地周五新增超過1.3萬宗新型肺炎本地個案。疫情重災區廣州和重慶市內多間方艙醫院的隔離者，即日起都可選擇回家。而全國多個省市都宣布有序恢復面授課堂。

內地「新十條」防疫措施生效後，全國各地都陸續為防疫鬆綁，當中包括方艙醫院等隔離設施。「現在國務院疫情防控要求，咱們已經解除了，就是說今天所有在方艙醫院住院的病人，全部可以選擇回家。」在廣州這間方艙醫院，近日就宣布所有隔離者都可以選擇回家，不少入住的人收拾好行李準備離開方艙。而在另一個疫情重災區重慶，有方艙宣布隔離者可返家後，不少人都在排隊等候大巴接送。

國家衛健委周五表示，會以地市為單位，按人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，即在方艙基礎上具備一定治療功能，再按其床位10%的比例，來改造監護床位。

此外全國多個省市都陸續宣布有序恢復面授課堂，廣州下周一起，高二和高三學生可按自願返校上課，其他年級會按疫情形勢適時恢復面授課堂，重慶、瀋陽、長沙等城市據報下周起亦陸續恢復面授課。

內地周五新增超過1.3萬宗本地個案，廣東佔最多，有近3000宗，當中近1400宗來自廣州，深圳、梅州、東莞等都過百宗。

重慶有2400多宗，北京2200多宗。內媒報道指，北京即日起不再公布各區感染者數據。黑龍江、山西、陝西和山東都有超過400宗。