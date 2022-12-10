北京多間醫院迫滿病人　民眾：身邊多患者、擔心受感染

【有線新聞】內地放寬防疫措施後，官方公布的感染數字持續下跌；但在北京，不少民眾都反映，近日身邊愈來愈多人染疫，醫院都迫滿了看病的人。

根據國家衛健委公布數字，內地疫情持續緩和，即使「新十條」大大放寬各項防疫措施，感染數字仍連日下降；但有民眾提供的片段見到，北京兒童醫院近日都迫滿了來看病家長和兒童，不少人都有發燒等症狀。

我們去到兒童醫院，仍然見到不少人來看病。有因其他病而帶小孩來覆診的家長說，擔心會被傳染。北京市民彭女士說：「針對醫院這一塊，本身孩子就是得病了，抵抗力就特別差。這一放開，全國各地的人都來嘛，就特別擔心這個問題。」

雖然根據「新十條」，感染患者要居家隔離，但這位到藥房買藥的婆婆就表示，自己已經陽性：「擔心，我這不是感染了。(現在感染了?)你躲遠點吧。(現在怎麼辦?)現在怎麼辦?吃藥唄。現在沒甚麼症狀啊，就是嗓門痛，嗓門啞。(那去醫院了嗎?)沒去。」

有市民說身邊出現很多感染個案，現在很擔心。北京市民張先生說：「反正是非常害怕，就是上次、昨天我都收到過那個試管混陽（陽性）的，就是混陽的那個核酸檢測，大部份人都收到過，所以說這個問題很普遍了。」

不過也有人表示擔心不了那麼多。北京市民李先生說：「感染就感染吧。反正國家已經做了這麼兩三年的準備了，既然能放開，那就是肯定是沒有甚麼問題，也是感冒發燒一樣。」

北京由即日起不再公布各地區感染數字，在北京市衛健委的網站，最新各區的確診病例都是零。