內地公布本地確診少於一萬　通信行程卡明起停用　多地藥房退燒感冒藥搶購一空

【有線新聞】內地新型肺炎本地個案回落至一萬宗以下，市民出行限制再鬆綁，但多地藥房的退燒、感冒藥及快測包都被搶購一空，多名醫生建議，若無症狀感染不必食藥。

內地繼續放寬防控措施，繼多地取消查驗核酸陰性證明及大規模檢測之後，以往記錄市民14天內行蹤的「通信行程卡」周二起亦會停用。有學者認為國家在適當時候會調低管理級別至第三級，屆時將不再由政府組織大規模的社區封控、中斷交通等措施 。

針對目前多地的退燒、感冒藥及快測包等被搶購一空，多名醫生指出，被視為「抗疫神藥」的連花清瘟有上百種替代藥品，又呼籲無症狀的患者不用食藥。北京佑安醫院感染綜合科醫生李侗表示：「如果說確實買不著（藥），其實確實也不用擔心，咱們多休息多喝水，年輕人完全可以扛得過來。我們有很多確實這樣的人，不吃藥、就是多喝水、多睡覺，七天也能好 這樣的案例非常多。」

另外，中國工程院院士鍾南山表示，現在絕大多數Omicron患者都是上呼吸道感染，出現肺炎的情況極少，99%的病人大概一周左右便能康復，近八成人之後相當長時間不會重複感染Omicron。

至於內地疫情，周日新增感染個案回落至一萬宗以下，再多8626宗本地個案，廣東仍然佔最多，有超過2300宗，廣州仍然有過千宗，深圳、汕尾都有過百宗；北京單日新增1130多宗，重慶有1845宗。

浙江等地呼籲全民戴口罩做好個人防護，西安、廣州、合肥等亦已投入首批吸入式疫苗。