涉額近10億　「打賞」主播作幌子洗黑錢　江西警拘10人

【有線新聞】內地近年興起網絡直播通過「送禮物」等方式賺錢，不過江西警方早前偵破一宗通過直播平台，以「打賞」主播作幌子洗黑錢案件，涉案金額接近10億元人民幣，至少10人被捕。

今年三月內地警方發現江西一間傳媒公司，不停為網絡主播「送禮物」，一個月的流水金額高達千萬元，「他們手機全部放在這種專門的手機架上，然後一部一部地擺好，他每一部手機登錄一個直播平台帳號，然後在這個主播要求的時間進行刷禮物。」

以往在直播平台用作「打賞」主播的一個代幣要一元人民幣，不過這間公司用不夠一元就可以買到。警方調查後發現，他們是向一名孫姓男子購買，他表面上是出售代幣，實際上是協助境外的犯罪分子洗黑錢。

警方表示：「由孫某聯繫境外的一些涉及電詐、網賭、黃色直播的這種黑灰產業，幫他們通過直播平台的官方充值渠道，以原價的形式充值到這些直播平台帳號上，再然後孫某再以75折、74折的價格向黑灰產結算。」

至於該傳媒公司就會負責與網絡主播約定，將每次「送禮物」的錢返還83%左右，公司和主播便能從中賺取差價，而經「洗白」的錢就會給回犯罪分子。警方表示：「一個月他們的流水大概在四五千萬，像孫某獲利的話，近一年的時間他的獲利在一千萬，毛某(傳媒公司)獲利在500餘萬。」

警方指案件涉及的金額接近10億元，目前已經凍結約1800個直播平台帳號，以及價值450萬的代幣，至少10人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被捕。