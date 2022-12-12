中美官員在河北討論台灣等敏感問題

【有線新聞】外交部副部長謝鋒在河北廊坊與到訪的美國東亞事務助理國務卿康達及白宮國安會中國事務高級主任羅森伯格，舉行了會談。

外交部發言人汪文斌表示：「雙方圍繞落實中美元首峇厘島會晤共識，推進中美關係指導原則磋商，妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題，加強各層級交往和開展相關領域合作，進行了深入溝通，並就共同關心的國際和地區問題，廣泛交換了意見。雙方一致認為，會談是坦誠、深入、建設性的，同意繼續保持溝通。」