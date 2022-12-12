福田口岸大樓再次燈火通明　深圳港人：若通關每天往返

【有線新聞】內地公布「新十條」後，各地的防疫措施逐漸鬆綁。網上流傳兩地通關在即，深圳福田口岸入境大樓內，最近燈光再次亮起，有身在深圳的港人說，很期待通關，希望盡快落實。

深圳福田口岸入境大樓再次燈火通明，兩地恢復通關的消息，近日再次在網上流傳。嫁予港人而身在深圳的白小姐說：「就是這幾天開始開燈光，因為之前都是只有一層，最底層開點光，因為那裏有地鐵口，但是這幾天整個通宵、整幢大樓都亮燈了，非常非常期待(通關)，因為代表幾十萬深港家庭殷切的心聲。」

有在附近巡更的保安人員透露，網上的信息指最快下月可以通關，但具體是怎樣，上級未有交代。

通關有望，與口岸一街之隔的這位茶餐廳老闆亦說好期待通關，又說如果一旦落實，便會準備較多食材。東主黃小姐說：「我們都等了三年，怎會不期待呢，我們在這裏足足等了三年。疫情之前生意好好，疫情之後我們生意差了好多。」

有長居內地但在香港工作的港人表示，疫情期間由於工作及照顧家人，長時間被迫留在香港，過去這兩年多，只回過內地三次。深圳港人陸先生說：「我在這邊住，在香港上班，(如果通關)肯定日日都會(來回)。我女兒在香港讀書，在這邊住，有疫情封關，被迫在香港住，其實我的家在大陸，真想盡快通關。」

至於在疫情前，口岸附近的這個商場有不少港人聚腳，但封關後變得相當冷清，只有小部分餐飲、健身、按摩美甲店，以及補習社仍在經營，大部分店舖已經關門結業。