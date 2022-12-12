中國茶藝列非物質文化遺產　習近平：對弘揚中國茶文化很有意義

【有線新聞】中國茶藝早前被列入聯合國非物質文化遺產，國家主席習近平指，對弘揚中國茶文化很有意義。

習近平表示要扎實做好非物質文化遺產的系統性保護，滿足人民日益增長的精神文化需求，推進文化自信。他又指要推動中華優秀傳統文化、創造性轉化、創新性發展，不斷增強中華民族凝聚力及文化影響力，講好傳統文化故事，推動中華文化走向世界。

上月底聯合國教科文組織將「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」，列入非物質文化遺產名錄，成為列入名錄、名冊的中國第43個項目，位居世界第一。