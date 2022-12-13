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內地本地新症連續兩日低於萬宗　廣州關閉一批方艙醫院
內地本地新症連續兩日低於萬宗　廣州關閉一批方艙醫院
【有線新聞】內地新增新型肺炎本地個案連續兩日低於一萬宗，周一多逾7400宗。
廣東佔最多，超過2000宗，當中800宗來自廣州。廣州周一起陸續關閉市內一批方艙醫院，部分方艙將轉為亞定點收治醫院。當地加快復工復產，內媒報道指廣州貨運單量已出現爆發式增長。
至於重慶和北京都超過一千宗，浙江、山西、黑龍江、天津和山東等都有超過200宗。
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