中港車牌、護照、身份證過期亟待處理 內地從商港人盼早日通關

【有線新聞】內地陸續放寛防疫限制，有在廣州的港商表示，方便了他們跨省洽談生意，但他們更期望內地與香港可以盡快免檢疫通關。在廣州經營眼鏡舖的張茵，擁有兩部中港牌的車。未有疫情之前，她每月至少會駕車來回香港及內地兩次處理生意。但疫情出現後，由於要照顧家人不方便隔離，所以一直沒有回港，加上無法驗車以及中港牌續牌手續，現時兩部車連保險都買不到。張茵表示：「如果非必要都不會回香港，真的沒有辦法才會回，因為要隔離比較麻煩。萬一在這個過程有交通事故，要賠付的話保險公司就不會賠，因為已過期。」除了車保，她說如果放寬入境限制，會即時更換已過期的護照及銀行卡，更重要的是為孩子續領身份證。「我的護照已經過期很久，不能出國，小朋友的身份證也已經到期，因為我的小朋友在內地讀書準備高考，剛剛18歲要換身份證，希望不會有麻煩。」

在新防控措施下，內地民眾跨省流動，不需再查驗「健康碼」，有在內地營運廣告公司的港人表示，已準備好到其他省市談生意。廣告公司負責人胡健偉表示： 「最近的就是深圳，我可以到深圳以及中山。可能之前因為隔離政策，大家封得很嚴重，但現在已經放寬，一個小時車程來回，這樣很方便。本身在香港我們有業務，但這幾年我們停了，希望在未來會發展，我們線下品牌的業務。」他指由於要處理生意，為了避免隔離已三年沒有返回香港，雖然目前香港經深圳陸路口岸入境名額增加至每日2000個，但胡健偉連日嘗試仍未抽中，希望兩地盡快免檢疫通關。