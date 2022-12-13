富力總裁張力據報涉行賄在英國被捕　公司澄清報道指控錯誤

【有線新聞】彭博社報道指，內地房地產企業富力地產創辦人之一、聯席董事長兼行政總裁張力因涉嫌行賄，被英國警方逮捕。不過該公司周一深夜發聲明，直指相關報道的指控錯誤，會採取法律行動。

彭博社報道指，在港上市的富力地產創辦人之一、聯席董事長兼行政總裁張力因涉嫌行賄，早前被美國加州警方通緝；到今年11月30日，張力在英國倫敦被捕，並在周一透過律師向當地法院，就美國提出的引渡要求抗辯，獲准以1500萬英鎊保釋，保釋金額為英國法院有史以來最高。

報道引述相關案情指，張力涉嫌在2015年至2020年間，為讓一個在美國三藩市的建築項目獲得許可，而涉嫌向當地官員行賄從合約金額中提供回扣。報道指英方雖批准張力保釋，但他每日都要留在倫敦一座公寓內的43樓單位內，接受全天候監視和不能上網。

不過富力集團周一深夜發聲明，直指相關報道的指控錯誤，聲明指張力是因在中國宴請美國三藩市前公共事業部主管，為對方提供酒店住宿而被當局指控涉嫌行賄；針對相關錯誤指控，聲明表示張力會採取法律行動。

周二早上，富力再發公告澄清指，公司並無就張力保釋提供任何保證金，案件不會對公司業務及營運有任何重大不利影響。

內媒報道稱，現年68歲的張力早在1993年投身房地產，翌年與香港富商李思廉在廣州共同創辦富力集團；又稱經過20多年的業務發展，除了房地產，富力在酒店、文體旅遊、互聯網產業和醫療康養等都有涉獵；而在2010年2月，張力更入選《福布斯》全球億萬富豪榜，排名第556名。