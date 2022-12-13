i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
新聞
財經
生活
世界短池游泳錦標賽直播
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
太陽探測衛星「夸父一號」發布首批太陽觀測圖像
i-Cable
2022年12月13日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】中國科學院國家太空科學中心，公布太陽探測衛星「夸父一號」首批科學圖像。包括透過太陽日面成像儀獲得了「萊曼阿爾法波段」全日面像，清晰看到日珥的演化。同時又利用太陽白光望遠鏡，觀測到太陽邊緣上有兩個罕見的「白光耀斑」。下一階段「夸父一號」將繼續按照既定計畫完成在軌測試，之後會進入在軌科學運行階段。期間會觀測太陽磁場、耀斑和日冕物質拋射，研究它們形成和關聯，為太空天氣提供預報。
上一條影片
一線搜查｜唐狗被巴士撞至重傷 愛心義工不放棄 籌10萬元治好 籲小心駕駛
下一條影片
中國《經濟藍皮書》：來年經濟料增長約5.1% 國內通脹上升
客戶服務
熱門
一線搜查丨港媽搭巨型帳篷野餐 網民批自私：都好離譜下
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
慈雲山命案｜父母涉以鎚仔謀殺47歲女兒 消息指疑犯憂難照顧長期病患女兒
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士