太陽探測衛星「夸父一號」發布首批太陽觀測圖像

【有線新聞】中國科學院國家太空科學中心，公布太陽探測衛星「夸父一號」首批科學圖像。包括透過太陽日面成像儀獲得了「萊曼阿爾法波段」全日面像，清晰看到日珥的演化。同時又利用太陽白光望遠鏡，觀測到太陽邊緣上有兩個罕見的「白光耀斑」。下一階段「夸父一號」將繼續按照既定計畫完成在軌測試，之後會進入在軌科學運行階段。期間會觀測太陽磁場、耀斑和日冕物質拋射，研究它們形成和關聯，為太空天氣提供預報。