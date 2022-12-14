內地增2249宗本地確診　國家衛健委：不再公布無症狀感染

【有線新聞】內地周二新增2249宗新型肺炎本地確診。國家衛健委宣布即日起，不再公布無症狀感染者數據。

國家衛健委周三通報，由於當前新型肺炎核酸檢測實行願檢盡檢策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，當局無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，即日起不再公布相關數據。

而在新增的確診中，廣東仍佔最多，有1044宗，大部分都來自廣州。北京就有476宗，重慶和海南都有過百宗。