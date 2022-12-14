各地現黃桃罐頭電解質水搶購潮　專家：不能代替藥物治療

【有線新聞】內地周二新增2249宗本地確診。國家衛健委宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據。另外，繼連花清瘟膠囊和布洛芬等出現搶購潮後，罐頭黃桃和電解質水近日都因有傳可緩解病情而賣斷貨。

連花清瘟膠囊和布洛芬等藥物，近日在內地多個省市幾乎一盒難求。不過這些聲稱可以治療新型肺炎的物品搶購潮，似乎還未停止。

近日網傳進食黃桃有助減輕病情，這些黃桃罐頭隨即在不同的網購平台都賣斷貨。有醫學專家解釋，進食新鮮水果的確有助緩解患者的疲倦和無力感，但不能代替藥物治療。病毒學專家常榮山說：「(黃桃罐頭)這個肯定只有心理上有作用了。(吃)新鮮水果，人生病了有時候渾身疲倦無力，水果是最佳恢復的一個東西。發熱要(是)退燒要(是)頭痛，弄點退燒藥，還有人可能拉肚子，買點補液鹽。」

除了水果罐頭，電解質飲料都因被指有療效而賣斷市。早前北京衛健委發布的《居家康復專家指引》中，就提過一般患者要注意吸取營養及注意水和電解質平衡。不少人隨即搶購電解質飲料，部分電商平台銷量比平時增加超過10倍，更有電商表示庫存緊張，不接收客戶臨時訂單，有人就索性在家自製補充電解質的飲品。專家就說電解質並非必須，強調患有心臟病、高血壓或血糖有問題的患者，不應過分吸收電解質。

國務院副總理孫春蘭周二到北京多間醫院藥房調研疫情時，強調要落實好「二十條」和「新十條」優化防控措施，確保防控措施調整平穩有序，高效統籌疫情和經濟社會發展。

內地周二新增2249宗新型肺炎本地確診。國家衛健委宣布因無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，即日起不再公布相關數據。而在新增的確診中，廣東仍佔最多，有1044宗，大部分都來自廣州。北京就有476宗，重慶和海南都有過百宗。