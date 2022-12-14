多地醫科生示威籲同工同酬　有研究生疑染疫後被迫返工、暈倒送ICU

【有線新聞】近日內地各地醫院都擠滿病人，有醫科研究生近日感染後仍要繼續在醫院上班，期間暈倒要到深切治療部搶救。另外，連日來多地都有大學醫科生示威不滿人工過低，亦未獲發N95口罩等基本防護裝備。

網傳多個醫科生群組對話截圖，指出事的研究生就讀於四川華西醫院，在兒科外科實習上班，他早前已確診和發燒，但仍須帶病上班3天；直至周一晚上工作期間，疑因腦出血突然倒下。

有知情網民上載了聲稱是醫院搶救記錄，顯示他搶救時已無反應，雙眼瞳孔放大，口腔有大量嘔吐物，最終失救致死。不過華西醫院周三回應指，該研究生仍在深切治療部搶救，又稱他被迫上班的說法不實。

「同工同酬，拒絕雙標。自願返鄉，不要威脅」近日網傳在四川、江西、雲南、江蘇和福建至少5個省一共6間大學的醫科生，接連多晚示威要求同工同酬，當中亦包括四川大學華西臨床醫學院。

據指這些醫科生都是不滿在學校的附屬醫院工作待遇欠佳，有人月薪更只得1000元人民幣，為期3年且臨床雜務繁重，甚至被派到防疫前線收治確診患者，但院方連N95口罩都未有提供，有人因此染疫卻被扣工資；亦有學生就不滿校方返鄉專案安排差。

醫科生不滿工作繁重同時，亦有人不滿沒有工作。網傳北京中建二局醫院外，有大批身穿防護衣物的防疫人員舉起橫額示威，不滿當局為防控措施鬆綁後，直接影響他們的生計；湖北武漢亦有檢測實驗室職員不滿被拖欠工資，上街拉起橫額抗議。