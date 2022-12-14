國家衛健委：60歲以上長者等風險人群可優先打第四針

【有線新聞】繼連花清瘟膠囊和布洛芬等出現搶購潮後，罐頭黃桃和電解質水近日都因有傳可緩解病情而賣斷貨。國家衛健委宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據，同時容許60歲以上長者等風險人群可優先打第四針。

內地放寬防疫後，不少藥物都被搶購一空。近日網傳進食黃桃有助減輕病情，這些罐頭黃桃隨即在不同的網購平台都賣斷貨。有醫學專家解釋進食新鮮水果，的確有助緩解患者的疲倦和無力感，但不能代替藥物治療。

另外電解質飲料都因被指有療效而賣斷市，部分電商平台銷量比平時增加超過10倍，有人就索性在家自製補充電解質的飲品。專家就說電解質並非必須，強調患有心臟病、高血壓或血糖有問題的患者，不應過分吸收電解質。

國務院副總理孫春蘭周二到北京多間醫院藥房調研疫情時，強調要落實好「二十條」和「新十條」優化防控措施，保障好群眾就醫用藥。工信部強調藥物產能能夠滿足患者用藥需求，正努力緩解買藥難的問題，包括推行實名認證患者等。

另外，國務院聯防聯控機制公布第二劑次加強針接種方案，60歲以上長者、有基礎疾病和免疫力低下等風險人群，都可優先打「第四針」；又稱完成第一劑加強針滿6個月後就可以打。

內地周二新增2249宗新型肺炎本地確診。國家衛健委宣布，因無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，即日起不再公布相關數據。

而在新增的確診中，廣東仍佔最多，有1044宗，北京就有476宗。