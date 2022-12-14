解放軍出動多架殲-20隱形戰機　進行跨區訓練

【有線新聞】解放軍出動多架殲-20隱形戰機進行跨區訓練。

據央視軍事報道，解放軍北部戰區空軍近日組織多架殲-20組成編隊，進行長時間的跨區機動訓練。報道稱近幾年隨著裝備更新，官兵不斷探索戰機性能，常態化開展合同訓練。

北部戰區被視為應對東北亞地區，有分析認為日本近期宣布，與英國和意大利研發第六代戰機，是為了抗衡殲-20，不再單靠美國提供的F-35隱形戰機。