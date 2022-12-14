哈爾濱工人嚴重燒傷 　實名舉報涉事公司停繳醫藥費

【有線新聞】黑龍江哈爾濱四名工人，幾個月前在工作期間遭遇意外被嚴重燒傷，一直要住院治療。但涉事公司近日指，四人並非直屬員工，不再支付他們的醫藥費，四人擔心無法得到適切治療。燒傷工人寧洪亮表示：「四個家庭頂樑柱，就這麼倒下了。沒人為我們作主了嗎？沒有說法了嗎？說不給我們治就不給我們治了。」這四名工人大約半年前，在哈爾濱一個污水泵站維修受損零件時遇到意外，導致他們身體大面積燒傷，一直留院治療。不過涉事的供水廠最近決定，不再他們支付醫療費用，令現時所有治療都被迫暫停，最後只能以實名方式拍片舉報。寧洪亮：「炸傷至今160餘天，現在通達集團不給我們治療，相關領導不作為、打電話不接、發信息不回，我們對(通達)自來水的作為非常寒心。」對於四人的指控，供水廠回應指，他們並非直屬員工，因此醫療費亦應由派遣他們來的勞務公司負責。

事件引發網民熱議，紛紛譴責這間公司。按照內地現行《勞動合同法》規定，勞務派遣、用工單位雙方都應該要承擔連帶賠償責任，亦有網友指從四人目前的傷勢來看，認為他們已經進入康復治療階段，已無生命危險可出院回家，不排除是因為未能就賠償達成協議，才作出實名舉報。