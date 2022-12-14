內地放寬出行限制 刺激民眾消費、旅遊需求急升

【有線新聞】內地民眾今後出入，都毋須再掃碼或進入特定地點查驗核酸陰性證明。在政策鬆綁下，不少人已經開始行街購物，甚至計劃好春節去度假。廣東氣溫連日驟降，不過天寒地凍都抵擋不住民眾要外出的好心情。深圳市民張宗銘表示：「深圳商場還挺多的，走到哪裏都能進來坐一坐，我們這邊逛的消費也挺方便。」臨近年尾是擺酒結婚的旺季，連帶來買金的人都多了。廣州市民張先生：「(相比)上個月一克貴了10幾20元，我們11月份已經有了解過，我們1月份左右(結婚)就要用，都是這段時間會買的。」

更加有人趁著防疫政策鬆綁，籌備好去旅行大計。廣州市民彭女士：「最好就泡溫泉，最普遍。反正現在看能到陽山、連山那邊，有的話就去一下。」有旅行社預計，明年春節出遊的人數會有倍數以上的增長。廣州攜程旅遊運營中心負責人伍穎妍指：「消息發布之後一瞬間，平台上的機票搜索量增長160%，尤其是春節前夕的機票搜索量是三年以來最高點。」旅行社負責人楊駿：「相對來說在冬天，可以看到一些雪景、雲海，這些是相當不錯的。另外東北也是每一年的冬季大旺點，現在客戶的上座率都會比較高，整個旅遊市場我們也是比較有信心的。」

另外目前已有北京、廣州、南京等地，相繼宣布會向市民派發消費券，累計補貼就超過十億元人民幣。