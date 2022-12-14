國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要》　提出要堅定實施擴大內需戰略

【有線新聞】中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，提出要堅定實施擴大內需戰略。

綱要提出要堅定實施擴大內需戰略，培育完整內需體系，是加快構建以國內大循環、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的必然選擇。而實施擴大內需戰略，可充分發揮超大規模市場優勢，是大國經濟具有內需為主導的顯著特徵。為了進一步發揮市場優勢，必須擴大內需、居民消費和有效投資。綱要提到展望未來一段時期，國內市場主導國民經濟循環的特徵會更加明顯，消費已成為經濟增長的主要動力。目前中國正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速發展階段，與發達國家相比，在很多方面還有較大投資空間。

同時綱要強調，中國要擴大內需仍面臨不少制約，包括勞動力、土地、環境等要素趨緊制約了投資增長，以及創新能力不能完全適應高質量發展要求，令多樣化消費需求難以得到有效滿足，同時城鄉區域發展和收入分配差距較大，民生保障存在短板等。建議通過增加高質量產品和服務供給滿足民眾需要，促進人的全面發展和社會全面進步，推動供需在更高水平上實現良性循環。