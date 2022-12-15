內地專家料一兩月內感染達高峰　指疫情終成季節性流行病

【有線新聞】內地周三新增1944宗新型肺炎本地確診。近日內地多名專家先後對疫情發展作出研判，認為1到2個月內感染會達到高峰。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和團隊更表示，疫情正進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

內地防控措施鬆綁，專家都預料全國在短期內會爆發第一波大規模感染潮。近日內地多名專家，再對疫情發展作出研判。中國工程院院士張伯禮接受新華社專訪時表示，現時北方天氣寒冷，又正值感冒和流感的高峰，預計在接下來的1至2個月，將會迎來新一輪疫情高峰。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和團隊就表示，疫情正進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。而復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾明則認為，陽性患者居家隔離，雖然意味著疫情會在社區傳播，但亦是防疫措施優化下重要一步；被問到第一波大規模感染出現後，何時才能結束，他認為現時單靠數據推算會較複雜，難下定論。

中國工程院院士寧光說：「沒有症狀，或者就有一點鼻塞，那麼你就用一點新鮮檸檬，泡溫水喝就行。」就因為專家這幾句話，網傳在天津已出現檸檬搶購潮，不少民眾都趁檸檬運到時，一箱一箱地搶購。電商平台上檸檬都幾乎被搶購一空，部分品種的檸檬甚至漲價至10元一個。

內地周三新增1944宗新型肺炎本地確診。廣東個案最多，但新症回落至千宗以下，有857宗，大部分來自廣州。北京494宗，重慶143宗。