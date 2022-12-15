台灣東部海域6.2級地震　全台多地、香港都有震感

【有線新聞】台灣東部海域發生6.2級地震，全台多地都有震感。

台灣中央氣象局報告，中午12時03分，花蓮縣東南約29公里海域發生6.2級地震，震源深度5.7公里。

花蓮縣震感強烈，台東、台中、高雄、新竹及新北等地都有震感。香港天文台亦收到多宗巿民報告，表示感到這次地震，震動維持了數秒。