貴州黔東南州大火釀4死　近20間木屋燒毀

【有線新聞】貴州黔東南州一個社區周四凌晨發生大火，至少4人死亡，近20間房屋被燒毀。

畫面所見火勢非常猛烈，多間房屋受波及，部分建築物被燒至只剩下支架。火警發生在錦屏縣三江鎮碼頭社區，星期四凌晨起火，消防到場將大火救熄。事故造成至少4人死亡，19間木製房屋被燒毀。當局已安置受災民眾，事故原因有待調查。