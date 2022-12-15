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貴州黔東南州大火釀4死 近20間木屋燒毀
i-Cable
2022年12月15日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】貴州黔東南州一個社區周四凌晨發生大火，至少4人死亡，近20間房屋被燒毀。
畫面所見火勢非常猛烈，多間房屋受波及，部分建築物被燒至只剩下支架。火警發生在錦屏縣三江鎮碼頭社區，星期四凌晨起火，消防到場將大火救熄。事故造成至少4人死亡，19間木製房屋被燒毀。當局已安置受災民眾，事故原因有待調查。
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