鍾南山：內地確診死亡率低　應改稱「新冠感冒」

【有線新聞】內地周三新增1944宗新型肺炎本地確診。近日內地多名專家先後對疫情發展作出研判，認為1到2個月內感染會達到高峰。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和團隊更表示，疫情正進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。中國工程院院士鍾南山更指，應改稱病毒為「新冠感冒」。

內地防控措施鬆綁，專家都預料全國在短期內會爆發第一波大規模感染潮。近日內地多名專家，再對疫情發展作出研判。中國工程院院士張伯禮接受新華社專訪時表示，現時北方天氣寒冷，又正值感冒和流感的高峰，預計在接下來的1至2個月，將會迎來新一輪疫情高峰。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏和團隊就表示，疫情正進入「最後一程」，並最終會向季節性流行病轉變。

而中國工程院院士鍾南山周四出席中山大學一個講座時更指，目前內地確診個案死亡率低，應改稱病毒為「新冠感冒」：「所以現在說實在，這個名字已經不叫新冠肺炎，已經不存在肺炎。所以現在他走到的狀態，實際上就是新冠上呼吸道感染，或者你甚至簡單地說，就是『新冠感冒』。」

內地周三新增1944宗新型肺炎本地確診。廣東個案最多，但新症回落至千宗以下，有857宗，大部分來自廣州。北京494宗，重慶143宗。

另外國家衛健委表示，隨著內地疫情形勢變化，現時疫情的工作重心將從「防控感染」改為「醫療救治」，避免浪費資源；其中對長者會按年齡、過去患病情況及有否接種疫苗等，因應風險程度分為三類管理，以提升醫療服務的效率；而基層組織也要廣泛開展健康教育宣傳，並協助患者就醫及送藥。