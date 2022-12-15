網上訛傳廣州全面放寬防疫　市民：仍需做核酸檢測

【有線新聞】網上傳聞廣州全面放寬防疫安排，包括復辦花巿以及要求陽性但無症狀的人照樣上班。到底是否真實？

內地落實「新十條」優化防疫措施後，商場、食肆以及公共交通工具已經不再需要掃碼。網上更有傳聞指，廣州已全面取消核酸檢測等各項防疫措施。

不過有人近日仍收到廣州人事服務中心的通知，參加周末一項公開考試前，仍要提供48小時核酸陰性證明。我們亦在一個檢測站見到有巿民冒雨做核酸檢測。市民傅小姐說：「我陽(確診)了，我是第一批報居委。居委有上門，但是昨天沒有上門。因為不驗始終不知道自己是否轉陰，始終一定要做了、有這個結論才會安樂。」

根據疫情防控需要，廣州常態化免費核酸檢測不是每天都有，有需要時亦可到願檢盡檢服務點自費進行檢測。另外近日網傳有出現無症狀感染的人士，確診後仍需要上班。有市民指沒有聽過有關消息，也不太認同。市民關先生說：「陽性肯定不可以，需要自己在家躺平。」也有市民表示：「陽了一般都不用上班，不舒服就下班回家中休息，一般都是這樣倡導。」

至於今年農曆新年花市會否復辦，廣州市越秀區日前就表示，「廣府廟會」及「迎春花市」籌備工作正密鑼緊鼓籌備中。