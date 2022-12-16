內地救市政策加防疫鬆綁　地產代理料內房明年第二季顯著復蘇

【有線新聞】早前人民銀行及銀保監會推出多項措施刺激內地樓市，有分析認為，隨著救市政策落實及防疫鬆綁，預計內地樓市有望在明年第二季觸底反彈。

位於廣州的這一個新樓盤近日開售，吸引了不少準買家到來看示範單位，但他們在看樓之餘，實際還會考慮些甚麼？

廣州市民黃小姐表示：「可能會留意多一些品牌方面，可能像保利這樣央企比較安全一點，落地性強一些，小地產的話就可能風險會大一些。」市民黃先生則說：「因為買期樓要等幾年收樓，沒有實力的話，現在個個都怕。」

雖然防控措施放寬後，陸續有樓盤推出。周末期間看樓人流不錯，但有地產代理認為，樓市仍然會在谷底維持一段時間，地產代理黃韜表示：「其實今年樓市整體上半年到第四季度，整體都不是很理想。一線城市好像是廣州，整體價格趨於穩定及部分下降，但外圍區域樓價已經下降10%至30%，極端已達到30%下降。」

對於最近內地多個監管部門接連釋放利好信號，人民銀行及中國銀保監會公布的「金融16條」的通知，要求金融機構全面支持房地產行業，黃韜相信內房會出現U型復蘇，「其實在很多(購房)限制取消後，甚至有一些地區全國二、三線地區，甚至用「裸跑」來形容，基本上已經全部放開了，任你買，但為何成交仍未能明顯上升，就是由於現在整體的「剛需」，以及買家的收入下降及預期比以前差了，未至於V型反彈，更多是U型運行，即是說在底部相對長時間，比如說是三個月至六個月時間，才真正出現復蘇比較明顯的跡象。」

他相信隨著國家政策，比如「金融16條」推出及防疫措施放寬，部分因債務及經營困難的房地產開發商會逐步復蘇，但隨著央企入市搶佔市場，市場會出現洗牌，形成「國進民退」的現象。

洗牌當然不只是發展商，大部分地產中介都面臨洗牌危機，有中介指今年人員流失已經超過30%，但隨著明年政府換屆，相信對經濟有一定提振作用，加上防疫安排放寬，積壓了的購買力會得以釋放，預計內房行業明年第二季會有一個較明顯的上升。