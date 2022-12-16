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涉嚴重違紀違法　廣東省政府副秘書長鄭人豪受查
【有線新聞】廣東省政府副秘書長鄭人豪涉嫌嚴重違紀違法受查。
廣東省紀委監委周五通報，鄭人豪因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。
原籍廣東汕頭、54歲的鄭人豪曾擔任汕頭和珠海市長、湛江市委書記等職務，去年5月起擔任廣東省發改委黨組書記、主任，今年5月出任省政府副秘書長。
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