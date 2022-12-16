中央經濟工作會議召開部署明年經濟　延續「穩字當頭、穩中求進」

【有線新聞】 中共總書記習近平出席中央經濟工作會議，部署明年經濟工作，會議強調要延續「穩字當頭、穩中求進」，要做好深化改革開放並擴大內需。

中共總書記習近平星期五出席中央經濟工作會議，由政治局常委李強做總結。會議指過去五年內地受到疫情衝擊和經濟下行等多重考驗，當前經濟恢復的基礎尚不牢固。會議強調要做好明年的經濟工作，要堅持「穩字當頭、穩中求進」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合形成高質量發展，積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，在有效支持高質量發展中保障財政可持續，和地方政府債務風險可控，穩健的貨幣政策要精準有力，要保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。

同時指出要深化改革開放並擴大內需，統籌疫情防控和經濟社會發展，做到穩增長、穩就業、穩物價，並吸引外資大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉。而科技政策就要聚焦自立自強，有力統籌教育、科技以及培育人才工作，特別要幫助畢業生就業。會議又指出，要著力擴大國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車及養老服務等消費。