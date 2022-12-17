內地增2229宗本地確診　張伯禮料明年二月疫情高峰後可復常

【有線新聞】內地周五新增2229宗新型肺炎本地確診。中國工程院院士張伯禮表示，疫情整體發展趨勢向好，預料明年1至2月高峰後可恢復常態；不過有外媒報道指，北京近日因疫情死亡的人數急升，又稱殯儀館內有很多患者遺體。

中國工程院院士張伯禮周五出席一個視像會議時表示，在內地防控政策優化調整後，短期內感染人數會增加，但整體情況仍往好的方向發展，目前做好個人防護仍至關重要；又認為近日網上熱傳，所謂「早陽早好」的觀點並不正確；又預計二月過後情況會好轉：「所以我覺得這個曙光，應該是在一、二月份的高峰過後，到春暖花開的時候，整個疫情就會進入常態平復。」

他補充說疫情平復過後，並不等於沒有陽性個案，但相信不會出現大規模感染，屆時民眾的日常生活也不會再受到重大影響。

內地為防疫措施鬆綁後，官方公布的每日新症顯著下降，12月起亦無新增死亡病例。不過英國《金融時報》周五報道引述北京一間殯儀館職員說，單是周三是火化了約150具遺體，當中有30到40具懷疑與新型肺炎有關，目前火化遺體將以患者優先；又引述當地另一間殯儀館職員稱，目前火化服務的需求量大，連火化爐也沒法應付。

內地周五新增2229宗新型肺炎本地確診，廣東佔最多，有近千宗。北京有444宗，重慶和福建都破百宗。