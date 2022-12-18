內地網傳多種治療新型肺炎藥方　中醫：不可照單執藥

【有線新聞】近日內地民眾搶購藥物導致中成藥及止痛藥等缺貨，網上則流傳多種中醫藥方，聲稱可治療新型肺炎，但有中醫提醒，因應每個人的體質、地域等差異，不能照單執藥。

近日內地放寬疫情管控措施，包括容許患者居家隔離，民眾四出搶購藥物以備不時之需，包括被稱作「治療神藥」的連花清瘟等。網絡又流傳多種中醫藥方，但有中醫呼籲民眾不要照單執藥。

深圳市中醫院呼吸與危重症醫學科主任陳生表示：「如果單純的照方抓藥是不可取的，中醫講究「三因制宜」，就是說因為時間的不同，還有個人的體質不同，還有地域的不同，它是有差別的啊，所以這個方子不一定管用。各個醫院也推出了，網上的新冠防疫的門診，(患者)可以在網上來諮詢醫生。」

他說現階段的感染者大部分是屬於風熱型，市面上很多中藥都能有效治療，國家公布的連花清瘟、金花清感，或者清肺排毒顆粒等都是有效。陳生說：「這些藥物雖然公布了這麼多，你們(患者)服用的時候，如果沒有醫生指導，不要多種藥同時吃，這樣(避免)引起不必要的副作用，或者對身體的一些傷害。」

他呼籲民眾不要囤積藥物，亦要避免同時服用中西藥，建議患者可透過網上問診等方式，服藥前先諮詢一下醫生意見。

至於內地周六新增2028宗本地確診個案，廣東最多，有915宗，北京及重慶分別有394宗及183宗。