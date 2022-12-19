中印關係緊張之際　西部戰區解放軍進行多種武器實彈考核

【有線新聞】中國和印度近期再爆發邊境衝突，西部戰區解放軍近日在高原進行多種武器的實彈考核。

陸軍第77集團軍一支合成旅，近日在海拔4300米的高原進行多種武器實彈射擊考核，檢驗武器裝備在高原環境下火力打擊的效能。第77集團軍某合成旅火力科科長張刊表示：「我們將進一步固強補弱，提升高原高寒條件下，人裝協同作戰能力，確保部隊隨時拉得出，上得去，打得贏。」

西部戰區的第77集團軍，被視為應對印度的主力之一。印度早前表示本月九日在邊境達旺地區，印軍阻止解放軍闖入時發生衝突，雙方都有人受傷。西部戰區則稱，邊防部隊在中印邊境東段東章地區實控線中方一則例行巡邏，遭到印軍非法越線攔阻，中方專業有力應對，穩控當地局勢，中印雙方已脫離接觸，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方共同維護邊境和平安寧。外交部則稱，雙方一直通過外交和軍事渠道，就邊境問題保持暢通的溝通。

解放軍官方微博近日發文指，原先駐在拉薩的裝甲合成旅已調到西藏邊境前線，幾十部戰車，包括輕型坦克、步兵戰車和裝甲運兵車送到軍營。

印度近日就試射烈火-5型洲際導彈，當地傳媒報道，導彈射程5000公里，涵蓋包括北京在內中國大部分地方。