返回
按輸入鍵開始搜尋
大熊貓「團團」證實患上原發性腦腫瘤
【有線新聞】早前在台灣病逝的大熊貓「團團」解剖結果出爐，確認患上原發性腦腫瘤。
病理解剖結果顯示，大熊貓「團團」患上「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，導致牠癲癇發作。「團團」是十四年前由大陸送給台灣，上月因病情惡化，園方考量動物福祉後，決定讓牠在深層麻醉狀況下離世。
上一條影片 基層醫療健康藍圖｜有組織指應全額資助私家醫生檢查　七旬婦：不用付錢就會用
下一條影片 本港新增15,383宗確診　多39患者死亡
客戶服務
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨港男疑「瞓過龍」困巴士車廂　狂踢車門玻璃企脫困　網民：佢用咗最愚蠢方法
2022年12月14日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款
2022年12月16日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日