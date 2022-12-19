大熊貓「團團」證實患上原發性腦腫瘤

【有線新聞】早前在台灣病逝的大熊貓「團團」解剖結果出爐，確認患上原發性腦腫瘤。

病理解剖結果顯示，大熊貓「團團」患上「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，導致牠癲癇發作。「團團」是十四年前由大陸送給台灣，上月因病情惡化，園方考量動物福祉後，決定讓牠在深層麻醉狀況下離世。