國家工信部原部長肖亞慶　涉違紀違法被降職、辦理退休

【有線新聞】國家工信部原部長肖亞慶因嚴重違紀違法，降為一級主任科員。

中紀委指肖亞慶嚴重違反黨的政治、組織及廉潔紀律，違規收受他人大額錢款，在黨的十八大後不收斂、性質嚴重。

但鑒於他在短時間內如實認錯，全額退繳違法所得，決定開除肖亞慶的黨籍並撤銷其政務，降為一級主任科員，辦理退休手續。