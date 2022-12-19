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內地企業設「陰陽間」　分隔陽性確診員工
【有線新聞】內地放寬防疫限制後，各地感染人數激增。但不少輕症或無症狀患者近日都陸續要帶病上班，就連醫護人員亦不例外。
近日內地有不少人上班後才發現，自己和同事要「陰陽相隔」。放寬防疫後，多地感染人數大增，但主要都是輕症或無症狀，不少人都要繼續上班。辦公室於是將工作間分成「陰間」和「陽間」，隔開檢測陰性和陽性的員工。河北這一間辦公室更因為空間有限，只能用膠膜來隔開。
早前疫情重災區之一的重慶，周二亦宣布在做好個人防護前提下，倡導無症狀、輕症感染者正常上班。吉林、河北、重慶等多地的醫院更因應人手告急，無症狀或輕症的醫護人員都鼓勵要繼續上班，包括安排他們轉去治療院內確診病人。
內地多個省巿都預測，當地疫情會在下月達到高峰。其中廣州衛健委表示，最近一周發燒門診日均有約5萬人求診，預計疫情下月上旬會達到高峰，目前正加強醫療資源儲備。
不過多地民眾都反映買藥難。有藥房坐地起價，當局加強打擊。有分析指目前上游原料企業已經加緊生產，部分藥廠之前暫停了生產線亦陸續重啟，預計元旦前能紓緩供應緊張的情況。
內地周日新增1918宗本地確診。廣東最多，有846宗，北京有314宗，另新增2宗死亡個案。
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